Неисполнение расходной части бюджета связано с длительностью процедур – Смаилов

Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Неисполнение расходной части бюджета связано с длительностью процедур, считает первый вице-премьер Казахстана – министр финансов Алихан Смаилов.

«Основные причины неосвоения (расходной части бюджета – КазТАГ) в центральных госорганах – это длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, длительное проведение процедур заключения договоров, проведение претензионно-исковой работы», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Так, расходы государственного бюджета по итогам четырех месяцев 2020 года исполнены на 97,7%, республиканского – на 98,6%, местных бюджетов – на 97,1%.

«Расходы республиканского бюджета составили Т4,34трлн, не исполнено Т62 млрд, из них, экономия – Т14 млрд», — уточнил Смаилов.

Что касается расходов местных бюджетов, они составили в общей сложности Т1,812 трлн, не исполнено Т54 млрд.

«В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму Т2,336 трлн, по предварительным данным на 1 мая им выделено Т338 млрд, из них освоено Т323 млрд (95,6%), не исполнено Т15 млрд. Экономия составляет всего Т1,3 млрд, неосвоение – Т13,7 млрд», — доложил первый вице-премьер.

Наибольшее неосвоение местных доходов он отметил в Алматы (Т4,3 млрд), Нур-Султане (Т2,1 млрд), Шымкенте (Т1,9 млрд), Павлодарской (Т2 млрд), и Западно-Казахстанской (1,3 млрд) областях.