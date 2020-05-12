Неисполнение расходной части бюджета связано с длительностью процедур – Смаилов

Новости 89 0

Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Неисполнение расходной части бюджета связано с длительностью процедур, считает первый вице-премьер Казахстана – министр финансов Алихан Смаилов.

«Основные причины неосвоения (расходной части бюджета – КазТАГ) в центральных госорганах – это длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, длительное проведение процедур заключения договоров, проведение претензионно-исковой работы», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Так, расходы государственного бюджета по итогам четырех месяцев 2020 года исполнены на 97,7%, республиканского – на 98,6%, местных бюджетов – на 97,1%.

«Расходы республиканского бюджета составили Т4,34трлн, не исполнено Т62 млрд, из них, экономия – Т14 млрд», — уточнил Смаилов.

Что касается расходов местных бюджетов, они составили в общей сложности Т1,812 трлн, не исполнено Т54 млрд.

Война Миров. Ким Чен Ын скорее жив, чем мертв Война Миров. Ким Чен Ын скорее жив, чем мертв
3808

«В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму Т2,336 трлн, по предварительным данным на 1 мая им выделено Т338 млрд, из них освоено Т323 млрд (95,6%), не исполнено Т15 млрд. Экономия составляет всего Т1,3 млрд, неосвоение – Т13,7 млрд», — доложил первый вице-премьер.

Наибольшее неосвоение местных доходов он отметил в Алматы (Т4,3 млрд), Нур-Султане (Т2,1 млрд), Шымкенте (Т1,9 млрд), Павлодарской (Т2 млрд), и Западно-Казахстанской (1,3 млрд) областях.

Похожие материалы:

  1. На что власти Казахстана хотят потратить почти Т6 трлн
  2. Т5,4 млрд выделено на проведение тестов на COVID-19 в стационарах и поликлиниках
  3. Непосредственно на борьбу с коронавирусом выделено Т150 млрд – Смаилов
  4. «Консервативным» апрельский вариант республиканского бюджета назвал первый вице-премьер РК
  5. На инициативы президента РК хотят резервировать до 2% от расходов республиканского бюджета

Новости партнеров

Загрузка...