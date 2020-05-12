Активы Байтерек девелопмент за 2019 год выросли на 19%, дивиденды составят 30% — KASE

Алматы. 22 августа. КазТАГ – Активы АО «Байтерек девелопмент» за 2019 год увеличились на 19%, до Т450 млрд, указывается в аудированной финансовой отчетности компании на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Активы Байтерек девелопмент за 2019 год увеличились на 19%, до Т450 млрд. Денежные средства при этом сократились в 2,2 раза, до Т28 млрд, выданные займы и долгосрочная дебиторская задолженность увеличились в 1,7 раза, до Т79 млрд.

Обязательства компании за отчетный период увеличились на 14%, до Т352 млрд, собственный капитал увеличился на 40%, до Т98 млрд, акционерный капитал не изменился и составил Т70 млрд.

Чистая прибыль Байтерек девелопмент за 2019 год составила Т15,8 млрд – в 1,4 раза больше по сравнению с прибылью Т11 млрд за 2018 год. Прибыль до налогообложения увеличилась в 1,6раза и составила Т19,7 млрд, чистые операционные доходы – в 1,5 раза, до Т24 млрд, указывается в отчетности.

Акционер компании утвердил финансовую отчетность компании за 2019 год и дивиденды акционеру, которые составили Т4,7 млрд или 30% от чистой прибыли.