Алматы. 12 мая. КазТАГ — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала быть бдительными при снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус (…) согласен, что постепенное последовательное снятие ограничений жизненно необходимо для того, чтобы восстановить экономику и дать людям возможность заработать на жизнь. При этом он призвал бдительно следить за развитием ситуации и быть готовыми в случае новой вспышки коронавируса сразу же ввести меры контроля. (…) Но в целом, подчеркнул генеральный директор ВОЗ, пока у нас не будет вакцины от COVID-19, ни в коем случае нельзя терять бдительность», — говорится в сообщении.

Как сообщается, многие страны, принявшие меры по соблюдению физической дистанции, сумели за это время расширить возможности тестировать людей, отслеживать контакты инфицированных, изолировать их и лечить больных, и это, по словам главы ВОЗ, – самый эффективный способ понять траекторию вируса, сдержать его распространение и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, и многим странам это удалось.

«При этом подобные строгие меры дорого обходятся населению. Мы видим, насколько серьезны социально-экономические последствия карантина, и насколько негативно они сказываются на жизни людей», — признал Гебрейесус.

Глава ВОЗ предложил странам, намеревающимся отменить ограничения, задаться тремя вопросами: можно ли сказать, что они держат ситуацию под контролем; сможет ли система здравоохранения в случае необходимости справиться с новым наплывом пациентов; способна ли система мониторинга вовремя обнаружить появление новых случаев заражения и отследить контакты зараженных?

«Но даже если все условия будут выполнены, это не значит, что вирус не вернется. Подтверждением тому стали сообщения о новом кластере случаев заражения COVID-19 в Ухане, где были сняты все ограничения. В Южной Корее пришлось снова закрыть все бары и клубы, после того как было выявлено множество контактов пациента с подтвержденным диагнозом. С момента смягчения ограничений в Германии стали увеличиваться случаи заражения коронавирусом», — перечисляется в сообщении.

Гебрейесус отметил, что, «по данным предварительных серологических исследований, антитела к COVID-19 обнаруживаются у сравнительно небольшого процента населения».

«Это означает, что большинство населения все еще может заразиться», — подчеркнул он.

В ВОЗ также обнародовали рекомендации для стран, планирующих открыть школы.

«В числе факторов, которые необходимо учитывать, принимая решение о возвращении школьников за парты, – ясное понимание того, каким образом распространяется вирус, и насколько он опасен для детей. Необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в тех районах, где расположена та или иная школа, а также реально оценить способность учебных заведений поддерживать меры контроля и профилактики», — резюмируется в сообщении.