Разницу от снижения НДС на социально-значимые продукты обещают не взимать с бизнеса в РК

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Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Разницу от снижения НДС на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) обещают не взимать с бизнеса в Казахстане.

«Для нивелирования цен на социально-значимые продовольственные товары с 1 апреля по 1 октября у нас снижена ставка НДС с 12% до 8%. Налоговые органы по окончанию 1 октября не будут доначислять (недополученную – КазТАГ) разницу, она останется у налогоплательщиков», — сказал вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев на брифинге во вторник.

Также он ответил на вопрос о приостановлении начисления пени налоговыми органами за несвоевременное уплаченную сумму налогов и платежей.

«Я хочу заверить налогоплательщиков, что начисление пени начнется с 1 июня без учета предыдущего периода», — сказал Такиев.

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