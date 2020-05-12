Алматы. 12 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Болеющих коронавирусом в легкой форме могут направить на домашний карантин в Алматы, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

«Напомним, что в Алматы у основной массы – а в точности у 77% – болезнь протекает в легкой форме, то есть согласно международной практике они не нуждаются в лечении и являются непосредственно носителями вируса. В отношении них будут рассмотрены вопросы по направлению их на домашний карантин, если для этого у них имеются соответствующие условия, если нет, то в карантинные стационары», — сказал Абилдаев на брифинге во вторник.

Как пример он уточнил, что в настоящее время в Алматы 68 медработников с легким течением болезни уже выписаны на завершение лечения путем самоизоляции в домашних условиях.

«Домашнее лечение должно проходить в условиях полной изоляции и постоянного отчета о состоянии пациента, при любом ухудшении самочувствия следует сразу вызывать врача. Даже если пациента оставляют лечиться дома, это не значит, что его состояние перестают контролировать, он будет находиться на ежедневном контроле сотрудников поликлиники путем обзвона. Кроме того, они подписывают информированное согласие о том, что обязуются не выходить из дома. Важно отметить, что при выявлении у бессимптомных носителей коронавирусной инфекции пациент подлежит госпитализации, где проходит клиническое обследование и в течение трех дней находится под наблюдением и обследуется, только потом отпускается на домашний карантин», — заверил Абилдаев.