Почти Т3 млрд получили в качестве надбавки медработники в Алматы

Алматы. 12 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Почти Т3 млрд за март и апрель получили в качестве надбавки медработники в Алматы, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«По решению комиссии, которая работает по вопросу определения надбавок медработникам (работающим с больными COVID-19 – КазТАГ), в марте надбавки получили 3,7 тыс. человек, сумма выплат составила Т1,134 млрд. За апрель надбавки получили 4,4 тыс. работников на общую сумму Т1,5 млрд», — сказал Абилдаев на брифинге во вторник.

Также он добавил, что новая комиссия, в состав которой входят научные работники и активисты, начала рассмотрение первичных материалов по заболевшим медработникам в плане определения положена ли им страховая выплата в размере Т2 млн.