Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Дождь с грозой ожидается во вторник в Шымкенте, в Нур-Султане и Алматы без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +12+14.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +16+18.