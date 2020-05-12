Дождь с грозой ожидается во вторник в Шымкенте, в Нур-Султане и Алматы без осадков

Новости 91 0
«Дивный» посткарантинный мир «Дивный» посткарантинный мир
2994

Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Дождь с грозой ожидается во вторник в Шымкенте, в Нур-Султане и Алматы без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +12+14.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +16+18.

Похожие материалы:

  1. Дождь с грозой ожидается в воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
  2. Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков
  3. Дождь ожидается в субботу в Алматы и Шымкенте, в Нур-Султане без осадков
  4. Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков
  5. Погода без осадков ожидается в пятницу в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте – дождь

Новости партнеров

Загрузка...