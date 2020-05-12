Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат – Токаев

Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ — Нам нужен обновленный эффективный и компактный государственный аппарат, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Провел заключительное заседание госкомиссии по чрезвычайному положению, которая будет преобразована в государственную комиссию по восстановлению экономического роста. Действие режима ЧП в стране прекращается, однако в ряде регионов сохраняются карантинные ограничения. (…) Будет проведена реформа госуправления. Важно сохранить определенный заряд инициативности, принятия ответственности на себя и в поствирусный период. Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

Он отметил, что мощным стимулом развития экономики и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья.

«Будет запущен новый проект «5-10-20», на реализацию которого выделят Т390 млрд. На базе АО «ЖССБК» будет создан новый институт развития и поддержки – «Отбасы банк». Наши приоритеты в условиях кризиса и посткризисного развития: защита здоровья казахстанцев, поддержка доходов граждан, развитие бизнеса, модернизация образования и науки. Предстоит выстроить новую структуру экономики. Только так мы преодолеем спад и выйдем на траекторию роста», — подчеркнул Токаев.

Напомним, 11 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев провел заключительное заседание госкомиссии по чрезвычайному положению (ЧП).