На 1 апреля госдолг Казахстана составлял 25% ВВП — МНЭ

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Казахстан – 100 лет назад. Май 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Май 1920 года
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Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане на 1 апреля 2020 года госдолг составлял 25% от ВВП, заявил вице-министр национальной экономики (МНЭ) РК Мади Такиев.

«Госдолг Казахстана является одним из самых низких в мире. На 1 апреля он составляет порядка 25% от ВВП», – сказал Такиев на онлайн-брифинге по налоговым стимулам для поддержки бизнеса во вторник.

По его словам, государственный долг Казахстана находится в заданных параметрах, на безопасном уровне.

«Все ковенанты у нас соблюдены и находятся в пределах допустимых норм. Состояние государственного долга контролируется», — заверил Такиев.

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