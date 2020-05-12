Алматы. 12 мая. КазТАГ – Платные парковки тротуарного типа заработают в Алматы 18 мая, сообщает пресс-служба компании A-Parking.

«Друзья, с 18 мая возобновляют работу платные парковки тротуарного типа. Дата возобновления работы площадочных парковок будет определена в скором времени. Все абонементы и резидентские соглашения будут автоматически продлены на весь период длительности нерабочего режима. Несмотря на возобновление работы, карантинные меры в Алматы согласно распоряжению акимата продолжают свое действие. Все паркоматы будут регулярно проходить санитарную обработку. Рекомендуем производить оплату в перчатках и соблюдать дистанцию в случае использования паркомата несколькими автовладельцами», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Facebook.

Как уточняется, офис компании все еще закрыт и не принимает посетителей.