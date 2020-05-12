Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

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Алматы. 12 мая. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1702,75.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 3,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1571,81 (+1,61), а в британских фунтах – 1378,55 (+3,2).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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