Алматы. 12 мая. КазТАГ – Названы сроки действия карантина по регионам Казахстана, сообщает оперативный штаб госкомиссии.
«О сроках снятия карантина в регионах.
Мангистауская область: карантин продлен до 25 мая.
Кызылординская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Актюбинская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Алматинская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Шымкент: карантин продлен до 25 мая.
Акмолинская область: карантин будет сниматься постепенно, по мере улучшения эпидситуации.
Карагандинская область: карантинные ограничения будут сниматься постепенно.
Жамбылская область: карантин будет сниматься постепенно.
Атырауская область: карантин продлен до 25 мая.
Алматы: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Нур-Султан: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Северо-Казахстанская область: карантин продлен с особыми условиями.
Павлодарская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Восточно-Казахстанская область: карантин продлен до 1 июня.
Западно-Казахстанская область: карантин продлен до 25 мая.
Туркестанская область: карантин продлен до 25 мая.
Костанайская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении во вторник.