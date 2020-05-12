Алматы. 12 мая. КазТАГ – Названы сроки действия карантина по регионам Казахстана, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«О сроках снятия карантина в регионах.

Мангистауская область: карантин продлен до 25 мая.

Кызылординская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Актюбинская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Алматинская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Шымкент: карантин продлен до 25 мая.

Акмолинская область: карантин будет сниматься постепенно, по мере улучшения эпидситуации.

Карагандинская область: карантинные ограничения будут сниматься постепенно.

Жамбылская область: карантин будет сниматься постепенно.

Атырауская область: карантин продлен до 25 мая.

Алматы: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Нур-Султан: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Северо-Казахстанская область: карантин продлен с особыми условиями.

Павлодарская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Восточно-Казахстанская область: карантин продлен до 1 июня.

Западно-Казахстанская область: карантин продлен до 25 мая.

Туркестанская область: карантин продлен до 25 мая.

Костанайская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении во вторник.