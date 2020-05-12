Золотовалютные резервы Нацбанка РК увеличились за апрель на $0,7 млрд

Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Золотовалютные резервы Национального банка Казахстана увеличились за апрель на $0,7 млрд, сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

«По предварительным данным, золотовалютные резервы Национального банка за апрель увеличились на 2,4% или на $0,7 млрд до $30,5 млрд в основном за счет роста портфеля золота. Рост цены на драгметалл составил 7% (с $1605 до $1717 за унцию)», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, активы Национального фонда составили $58,5 млрд, увеличившись за месяц на $1,1 млрд или на 1,9%.

«Рост активов произошел в основном за счет инвестиционного дохода ($1,5 млрд) в результате частичного восстановления рынка акций (рост около 11%) после мартовского падения. Валовые международные резервы увеличились на месяц на 2,1% до $89,04 млрд на конец апреля текущего года», — добавил Досаев.