Алматы. 12 мая. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы. В ходе поездки в южную столицу глава государства ознакомится с проектами модернизации и строительства ряда инфраструктурных объектов города», — написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали на своей странице в Fаcebook во вторник.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, Токаев посетит новый центр мобильного скрининга по выявлению коронавирусной инфекции (КВИ), ознакомится с ходом реконструкции главного ботанического сада, а также посетит строющийся дом социальных услуг.