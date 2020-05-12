Просроченные документы можно будет заменить до 10 июля – МВД РК

Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Просроченные документы можно будет заменить до 10 июля, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Замена просроченных документов будет осуществляться до 10 июля текущего года без штрафных санкций. С введением в стране режима чрезвычайного положения работа ЦОНов с 26 марта была приостановлена и не оказывался ряд государственных услуг, в частности, по переоформлению документов, удостоверяющих личность», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, введение чрезвычайного положения признается форс-мажорным обстоятельством, поэтому правительством Республики Казахстан принято постановление о признании действительными некоторых документов граждан: документы, удостоверяющие личность, указанные в ст. 6 закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность»; водительские удостоверения, в том числе временные, свидетельства о прохождении обязательного технического осмотра; разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия и патронов к нему; разрешения на въезд и выезд (визы), разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, разрешения трудовому иммигранту и работодателю на привлечение иностранной рабочей силы, свидетельства лица, ищущего убежище.

«Вышеуказанные документы, сроки действия которых истекли в период чрезвычайного положения, признаются действительными в течение 60 календарных дней со дня его отмены, то есть до 10 июля текущего года. Для граждан Республики Казахстан, достигших в период действия режима чрезвычайного положения и в течение 60 календарных дней со дня его прекращения 16-летнего возраста и не получивших документ, удостоверяющий личность, основным документом, удостоверяющим их личность, на указанный период является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Республики Казахстан», — резюмируется в сообщении.