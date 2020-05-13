Центр учета ставок призван раскрыть обороты букмекерских контор в РК – минкультуры

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Центр учета ставок призван раскрыть обороты букмекерских контор в Казахстане, считает министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

«В настоящее время существенной проблемой государственного регулирования отрасли является отсутствие точных сведений об оборотах букмекерских контор и тотализаторов (в том числе в онлайн-пространстве – это порядка 50-80% оборота). В связи с этим предлагается создание центра учета ставок, при этом все платежи, поступающие в букмекерскую контору наличными или через электронные платежные системы, должны учитываться в нем», — сказала Раимкулова на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса» на заседании мажилиса парламента РК в среду.

По ее мнению, единый учет всех платежей, поступающих в букмекерские конторы и тотализаторы, позволит исключить теневой оборот, повысит собираемость налогов, упростит контроль.

«Кроме того, база данных участников пари будет способствовать введению всеобщего декларирования, процедуры ограничения и самоограничения клиента на участие в пари, а также усилит меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отметила Раимкулова.

Ранее сообщалось, что нормами законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса» предусмотрено создание центра учета ставок, в котором также будет аккумулироваться вся информация по операциям, по участникам, по всему алгоритму азартных игр. По словам Раимкуловой, центр учета ставок «будет в ведении министерства, уполномоченного в сфере игорного бизнеса, и будет ответственный за учет и хранение всех данных, персональных данных в том числе».