Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Казахстана на 3% в 2020 году, сообщает пресс-служба финансового института.

«Падение ВВП Казахстана составит 3% в 2020 году на фоне более низких цен на сырье, запланированного сокращения объемов добычи нефти и воздействия мер по изоляции, что приведет к замедлению в секторах розничной торговли, транспорта и гостиничного бизнеса», — говорится в представленном в среду макроэкономическом отчете ЕБРР.

Банк ожидает, что в 2021 году рост национальной экономики составит 5,5% после частичного восстановления цен на нефть и возобновления внутреннего спроса к середине года.

В отчете ЕБРР «Региональные Экономические Перспективы» более низкие цены на нефть, планируемые сокращения объемов ее добычи и слабый тенге названы в числе факторов, влияющих на спад экономики.

«Казахстан имеет достаточные бюджетно-финансовые возможности и валютные резервы для поддержки бизнеса и внутреннего спроса. Банковский сектор является ликвидным, и кредитование экономики в основном ограничено повышенной оценкой рисков кредиторами. В отчете говорится, что правительство действовало быстро, чтобы помочь пострадавшим предприятиям и домашним хозяйствам», — сказано в сообщении.

В отчете ЕБРР также говорится, что нынешний кризис может «создать условия для диверсификации экономики от чрезмерной зависимости от нефтегазового сектора».

ВВП стран региона деятельности ЕБРР может сократиться в 2020 году в среднем на 3,5% из-за влияния коронавируса, однако в 2021 году возможен рост 4,8%. При этом на эти прогнозы может повлиять «беспрецедентная неопределенность».

«В то время, когда мир выходит из состояния кризиса, очень важно говорить о формате будущего сотрудничества и об устойчивости экономики. Кризис больно «ударил» по нам и выходить из этого состояния будет сложно. Не время заниматься экономическим национализмом и протекционизмом, напротив, следует думать о будущем, договариваясь, о свободной торговле, об ограничении факторов, влияющих на изменение климата, и об экономическом сотрудничестве», — сказала главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

Основной сценарий, который рассматривает ЕБРР, предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию вируса на внутригосударственном уровне и возврат к нормальности во второй половине года. Также сценарий предусматривает умеренное влияние кризиса на долгосрочную траекторию ВВП с восстановлением роста к концу III квартала, но с потенциально значительными долгосрочными экономическими, политическими и социальными последствиями.

«Если социальное дистанцирование будет поддерживаться дольше, чем предполагалось, рецессия может быть намного глубже, и понадобятся годы, чтобы снова выйти на показатели ВВП на душу населения 2019 года», — говорится в отчете.

Отмечается, что меры по сдерживанию коронавируса в регионах ЕБРР негативно повлияли на внутренний спрос и предложение.

«Внешние шоки включают в себя резкое падение цен на товарно-сырьевую продукцию, которое ударило по ее экспортерам, нарушение глобальных цепочек поставок, кризис туристической отрасли и сокращение объема денежных переводов», — добавили в банке.

ЕБРР инвестирует в странах с развивающейся экономикой от Центральной и Восточной Европы до Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Падение ВВП ожидается в этом году практически во всех странах ЕБРР, за исключением лишь нескольких, в том числе Туркменистана и Узбекистана в Центральной Азии, а также Египта.

«В среднем ВВП стран Центральной Азии, на экономику которых негативно повлияло падение цен на товарно-сырьевую продукцию и объема денежных переводов, сократится в этом году на 1,2%, однако в 2021 году в них ожидается рост 5,8%. Казахстан и Узбекистан используют накопленные ресурсы для значительного стимулирования своих экономик. В то же время менее мощным странам – таким, как Кыргызская Республика, Монголия и Таджикистан – приходится тяжелее из-за чрезвычайно ограниченных бюджетных возможностей и значительного размера долга», — прогнозирует ЕБРР.