Исключить открытие новых игорных зон в Алматинской области и на берегу Каспия хотят в РК

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Исключить открытие новых игорных зон в Алматинской области и на побережье Каспия хотят в Казахстане.

«В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на исключение норм об открытии новых игорных зон; признание судом лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, ограниченно дееспособными по обращению близких родственников; запрет на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции», — говорится в заключении комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса по проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса».

Отмечается, что также депутатами внесены нормы по установлению административной ответственности организаторов игорного бизнеса за невыполнение предусмотренных законопроектом обязанностей.