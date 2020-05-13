Работникам банков и компаний с участием государства отказали в получении 42500 тенге в РК

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Работникам банков второго уровня (БВУ) и компаний с участием государства отказали в получении 42500 тенге в РК, передает корреспондент агентства.

«В правилах осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период чрезвычайного положения (…): часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции: «Действие подпунктов 1) и 2) настоящего пункта не распространяется на работников юридических лиц, акции и доли участия в уставном капитале которых прямо или косвенно принадлежат государству, БВУ, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», — говорится в приказе министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Также социальная выплата не назначается:

1) лицам, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение двенадцати месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением плательщиков ЕСП;

2) плательщикам ЕСП, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение двенадцати месяцев до даты подачи заявления;

3) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в накопительной пенсионной системе в течение двенадцати месяцев до даты введения чрезвычайного положения;

4) лицам, занятым по совместительству на двух и более работах, включая предпринимательскую деятельность, в случае продолжения трудовой или предпринимательской деятельности (в том числе дистанционно) или предоставления оплачиваемого трудового отпуска или простоя на одной из работ;

5) лицам, впервые уплатившим ЕСП после введения чрезвычайного положения, если они одновременно являются получателями ежемесячных пенсионных выплат и государственных пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета и социальных выплат, выплачиваемых из фонда;

6) лицам, снятым с регистрации в органах внутренних дел, в связи с выездом на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан;

7) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы.