Изъятие органов умерших предлагают разрешать только с согласия родственников в Казахстане

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Изъятие органов умерших для трансплантации предлагается разрешать только с согласия родственников, говорится в проекте Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«Внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Так, предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае, если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги (супруга), а при ее (его) отсутствии – с согласия близких родственников», — говорится в заключении к Кодексу, рассмотренному мажилисом во втором чтении в среду.

Вместе с этим необходимость такого согласия предложено установить и в отношении патологоанатомического вскрытия. При этом перечень случаев, при котором патологоанатомическое вскрытие является обязательным, сокращен до трех: мертворождение, материнская и младенческая смертность.

Также в проекте Кодекса исключена возможность вывоза органов и тканей из Казахстана для нужд иностранных граждан. Депутатами предложено вывоз органов осуществлять исключительно для граждан РК, получающих медицинскую помощь за рубежом.

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение в сенат.