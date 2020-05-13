Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Разграничение прививок на обязательные и добровольные предложили мажилисмены в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«По вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия депутатами поддержана позиция правительства в части проведения вакцинации населения от особо опасных инфекционных заболеваний. В то же время депутатами внесены поправки, предусматривающие разделение прививок на плановые обязательные профилактические прививки по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом, а также прививки по эпидемиологическим показаниям, осуществляемые на добровольной основе», — отмечается заключении по проекту.

Также депутатами внесены поправки, закрепляющие обязательное проведение осмотра прививаемого лица перед проведением прививок, информирование лица или его законного представителя о профилактической прививке, возможных неблагоприятных проявлениях и последствиях отказа от нее. При этом, определено, что профилактические прививки проводятся лицам, не имеющим медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

«Допуск непривитых детей в детские сады будет решаться исходя из коллективного иммунитета в каждом конкретном учреждении», — уточнила в ходе презентации законопроекта депутат мажилиса парламента РК Зауреш Аманжолова.

При этом депутат Бекболат Тлеухан остался на своей ранее озвученной позиции, что он против принудительной вакцинации.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса парламента РК одобрили

во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената парламента РК.