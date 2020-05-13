«Кажегельдин предложил Токаеву сотрудничество». «Слухи о кончине «подушки безопасности» преувеличены?». «Режим чрезвычайного обнищания». «Каким будет прогрессивный подоходный налог?». «Стоимость продуктов невозможно снизить рейдами по базарам»

Сетевой Казахстан 13 мая 2020г.

NOVGAZ.COM . «Акежан Кажегельдин: «Уверен, Токаев не сомневается, что мой план моя команда могла бы выполнить…»» — В интервью «Новой» — Казахстан» опальный экс-премьер Казахстана предложил президенту страны сотрудничество — Я недавно написал ему письмо. Это единственный у меня способ общения с властью. Стране как воздух нужна прежде всего модернизация индустрии и инфраструктуры. Если мы хотим сняться с сырьевой иглы, то должны перейти к производству серьезных промышленных товаров, и оказывать серьезные промышленные услуги… Я Токаеву предложил такой план примерно на 85 миллиардов евро. Пока ответа не получил. Уверен, он не сомневается, что мой план моя команда могла бы выполнить. Но он не знает, как этот вопрос согласовать с Нурсултаном Назарбаевым.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Помогут ли нам «товаропроводы»?» — Стоимость продуктов невозможно снизить рейдами по базарам и магазинам – нужен системный подход к ценообразованию. Мы неоднократно говорили и об этом, и сейчас, наконец, правительство предприняло попытку именно системных мер. Оно предлагает создать так называемую национальную товаропроводящую систему. Идея в том, чтобы сократить потери на всех стадиях оборота продовольствия – при транспортировке, хранении, реализации, в том числе избавившись от излишних посредников.

Тулеген АСКАРОВ – «Слухи о кончине «подушки безопасности» преувеличены?» — Отсутствие каких-либо упоминаний о Национальном фонде в выступлении главы государства на заключительном заседании Госкомиссии по ЧП ясно обозначило намерение властей Казахстана поставить хотя бы временную точку в разгоревшихся дебатах о дальнейшей судьбе этого виртуального хранилища нефтедолларов.

CAMONITOR . KZ . «После потопа: почему Казахстан не может защитить свои интересы в водной сфере?» — Случившийся 1 мая прорыв дамбы Сардобинского водохранилища, который нанес масштабный урон населению и экономике близлежащих территорий Узбекистана и Казахстана, лишний раз напомнил о серьезных проблемах в использовании водных ресурсов бассейна Сырдарьи, да и всего региона. Эти проблемы вызваны, прежде всего, отсутствием у государств Центральной Азии согласованной политики в сфере водопользования и неспособностью руководителей водного хозяйства РК отстаивать национальные интересы. Так считает большинство специалистов, к которым мы обратились за комментариями. Предлагаем вниманию читателей их, скажем так, коллективное мнение.

TIME . KZ . «Пора заводить будильник» — Как два самых главных города страны возвращаются к обычной жизни. Нур-Султан — В столице вновь заработал общественный транспорт, который перестал курсировать 30 марта. Однако въехать и выехать из города по-прежнему нельзя. Что еще изменилось в жизни Нур-Султана начиная с этой недели? Алматы — Предъявлять справку об отсутствии COVID-19 на блокпостах, развернутых на границах Алматы, иногородним жителям, стремящимся в южную столицу, уже не нужно, но попасть в город смогут не все.

«В вынужденном минусе» — Второй месяц подряд инфляция в Казахстане выше обозначенного ранее коридора и составляет 6,8 процента. При этом цены на продукты питания за год (с апреля прошлого по апрель нынешнего) выросли на 10,4 процента, а объем валового внутреннего продукта снизился на 0,2 процента. Хотя в базовых отраслях есть положительная динамика, да и сектор услуг начнет восстанавливаться в связи со смягчением карантина. То, как сложилась в стране социально-экономическая ситуация в январе-апреле 2020 года и какие меры теперь необходимо предпринять для минимизации потерь ВВП, обсудили во вторник на заседании правительства.

«Всему есть предел» — С 11 мая утратил силу правительственный приказ о предельных ценах на продукты питания. Вместо него планируют ввести другую норму: цены на социально значимые товары разрешат поднимать не более чем на 15 процентов от цен производителя или оптового поставщика.

EXCLUSIVE . KZ . «Общественные организации призвали президента обеспечить прозрачность и подотчетность всех финансовых потоков из госбюджета и Нацфонда» — Обращение также адресовано председателю Сената парламента, председателю Мажилиса парламента, председателю Счетного комитета, премьер-министру и акимам всех уровней. Представители 32 изданий и организаций, включая такие как Правовой Медиа Центр, Международное бюро по правам человека, Zertteu Research Institute опубликовали Обращение, в котором требуют обеспечить прозрачность и подотчетность всех финансовых потоков из госбюджета и Нацфонда, которые выделены в Казахстане на борьбу с коронавирусом.

AZATTYQ . ORG . «Режим чрезвычайного обнищания» — Режим чрезвычайного положения в Казахстане, действовавший почти два месяца, ухудшил социальное положение миллионов людей: у одних — остановился бизнес, у других — исчез любой источник заработка. Эксперты говорят, что в стране и до кризиса многие жили от зарплаты до зарплаты. Сейчас их число увеличилось в разы. Людям нечем оплачивать аренду, учебу их детей, и уверенности в том, что ситуация резко изменится в лучшую сторону со снятием режима ЧП, у них нет.

««Уже и слёз нет». Потерявшие дома в Мактааральском районе боятся остаться без жилья» — Некоторые дома, пострадавшие от наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области, были не оформлены или не зарегистрированы. Их владельцы, оставшиеся без крыши над головой, говорят, что их нет в списке тех, кому власти обещают предоставить жилье. Чиновники заверяют, что «на улице никто не останется».

CARAVAN . KZ . «Переход из КСК в ОСИ: как провести первое собрание собственников» — Главный представитель правительства в жилищной сфере – министерство индустрии и инфраструктурного развития, похоже, не до конца осознало свою значимость в реализации замысла властей. Ответ на запрос, полученный редакцией, разочаровал своей легковесностью и формализмом. Между тем темы, о которых в запросе шла речь, напрямую затрагивают интересы миллионов собственников имущества в Казахстане. Новая редакция Закона “О жилищных отношениях” и те нормативные документы, которые вышли из правительства на сегодняшний день, не дают понимания людям, далеким от юриспруденции и бухгалтерского учета: как выйти из-под кооперативного ига без финансовых потерь, сохранив не только деньги, но и землю, и все остальное добро.

EXPRESS — K . KZ . «Каким будет прогрессивный подоходный налог в Казахстане?» — Министерство национальной экономики опровергло актуальность таблицы с прогрессивным индивидуальным подоходным налогом (ИПН), бурно обсуждающейся в соцсетях. Пресс-секретарь ведомства Шынгыс ИЛЬЯСОВ отметил, что будет создана рабочая группа, которая и займется разработкой ставок ИПН. В нее войдут представители всех ветвей власти и гражданского общества. Таблица, которая вызвала возмущение в соцсетях, выглядит действительно спорно. Например, если вы получаете больше 60 тысяч тенге, то вас предлагают облагать 15-процентным подоходным налогом. И это не считая прочих отчислений. При 300 тысячах тенге извольте заплатить уже 20%. А ведь это всего 750 долларов – еженедельная зарплата чернорабочего в США.

RATEL . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «Прогрессивная шкала ИПН» — Сегодня в соцсетях было много возмущения по поводу прогрессивной шкалы ИПН, в основном, из-за цифр одного старого слайда, которые были отвергнуты еще тогда в ходе обсуждения (я сам его не видел ранее, но раз отвергли, то и хорошо). Некоторые поняли еще проще — что есть ставка в 10%, а прогрессивная шкала предполагает лишь рост этой ставки. Это тоже ошибочное мнение. На самом деле ситуация другая, но сперва немного теории… После выступления президента будет создана рабочая группа (дай Бог, я тоже войду в эту группу), там еще пройдет много баталий. Насколько я знаю, есть пока лишь некое видение, но нет еще детальных расчетов, еще много времени уйдет, плюс учитывая практику разработки законопроектов, то в парламент это попадет лишь следующим летом.

KAPITAL . KZ . «Что мешает полностью заместить импортное сухое молоко и яблоки?» — Нарастить в стране производство продуктов питания, доля импорта по которым самая высокая, пока не получается по объективным причинам. Например, отечественного урожая яблок, о которых в недавнем выступлении упомянул первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек САПАРОВ, не хватает для того, чтобы на 100% удовлетворить внутренний спрос, поскольку до недавнего времени яблоневых садов было мало. А для того чтобы отечественное сухое молоко вытеснило с прилавков импортное, чего также хотелось бы Минсельхозу, в стране не хватает исходного сырья – сырого молока. Об этих и других проблемах производителей рассказали собеседники…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Новые вызовы Минсельхоза и эпитафия по «Мясному союзу»» — Сохраненные субсидии на яйца, беспомощность областного акимата в инциденте с капустой, выступление президента про ЛПХ, обреченность «Мясного союза» и почему в Казахстане не строили новые центры агрологистики. Выступление главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА на заседании госкомиссии по ЧП задало определенные ориентиры для будущего развития отрасли сельского хозяйства в Казахстане.

AZATTYK — RUHY . KZ . ««Азата Перуашева устраивает, что дети покупают электронные сигареты»: общественница – о табачном лобби» — По мнению лидера антитабачного движения, глава партии «Ак жол» закулисно попытался атаковать их поправки… И буквально на днях, аккурат перед пленарным чтением, «Ак жол» вновь попытался пролоббировать табачных производителей, но уже через Комитет по социально-культурному развитию, уверяют общественники. Зачем лоббисты пошли на этот шаг, корреспонденту Azattyq Rýhy рассказала председатель Евразийской антитабачной коалиции, лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля САДЫКОВА.

EHONEWS . KZ . «Казахстан оказался между молотом и наковальней в конфликте США и Китая о военно-биологических лабораториях» — Продолжается эскалация политического конфликта между Вашингтоном и Пекином по поводу деятельности военно-биологических лабораторий. Взаимные упреки в создании модифицированного штамма Covid-19 в СМИ не прекращаются теперь ни на минуту, а представитель МИДа КНР в минувшее воскресенье даже выступил с новым официальным заявлением в ответ на выпад Дональда Трампа о том, что инфекция распространилась по миру из-за «некомпетентности каких-то глупцов в Китае». Казахстан в этой ситуации оказывается в центре этого противостояния из-за наличия у себя военно-биологических лабораторий Пентагона.

365 INFO . KZ . «Поддельные антисептики через тендеры поставляли в больницы и армию» — ИП «Дезэфект» отгрузил 300 бутылей дезинфицирующего геля в Центр дерматологии и инфекционных заболеваний Алматы. А ТОО «Гиппократ» на 12 млн тенге снабдило антисептиками войсковую часть в Капшагае. Но экспертиза дала негативный результат.

LITER . KZ . «Власти вспомнили о заброшенном поселке близ Кокшетау, сказав, что там все нормально» — Власти вспомнили о поселке близ Кокшетау только накануне. Несколько десятков лет проблемы Чайкино не решались. Наша публикация о жизни населенного пункта привлекла внимание городского акимата. Они подготовили ответ и опубликовали в своем инстаграме. Правда, без точных сроков реализации планов и планируемых на это сумм.

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