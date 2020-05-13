Мажилис одобрил во втором чтении проект Кодекса РК о здоровье народа и здравоохранении

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«Целью проекта Кодекса является обеспечение реализации гражданами права на охрану здоровья, включая доступную и качественную медицинскую помощь, создание необходимых правовых условий, направленных на улучшение здоровья граждан РК. (…) Рабочей группой рассмотрено более 1,2 тыс. предложений, в том числе обращения физических и юридических лиц, поступивших в адрес рабочей группы», — говорится в заключении к документу.

В результате 76 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, один против, двое воздержались. Проект Кодекса передан на рассмотрение в сенат.