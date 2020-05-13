Несбалансированными и недостаточными назвали мажилисмены меры поддержки МСБ

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Несбалансированными и недостаточными назвали меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в РК депутаты мажилиса парламента РК.

«Вспышка Covid-19 в ближайшие два года окажет беспрецедентное негативное влияние на мировую экономику. И Казахстан уже столкнулся с этими вызовами. Самые серьезные риски снижение экономической активности несет для средних, малых предприятий и самозанятых. Число покупателей может значительно сократиться, контракты расторгнуты, цепочки поставок прерваны, хотя субъекты по-прежнему будут нести расходы в виде аренды служебных помещений, оплаты счетов за коммунальные услуги, выплаты заработной платы, пополнения материальных запасов. Налоговая и фискальная политика в условиях коронавирусного кризиса должна быть направлена на укрепление доверия и устойчивости бизнеса, поддержку экономического роста, в том числе посредством достаточно сильных и устойчивых стимулов. С этих позиций меры, предпринятые фискальные меры, выглядят несбалансированными и недостаточными», — говорится в запросе депутата мажилиса парламента РК Екатерины Никитинской на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном в среду.

Так, по данным депутата, в перечень субъектов микро-, малого и среднего бизнеса почему-то включена крупная розничная торговля автомобилями и автотранспортными средствами в торговых объектах площадью 2000 кв. м и выше, аренда и управление недвижимостью торгово-развлекательных центров и иной коммерческой недвижимостью, деятельность аэропортов, воздушного пассажирского транспорта, а также консультирование по вопросам коммерческой деятельности и вопросам управления. В перечне субъектов крупного предпринимательства фигурируют та же торговля автомобилями, деятельность воздушно-пассажирского транспорта, аренда и управление крупной коммерческой недвижимостью.

«Очевидно, что акцент смещен в сторону крупного бизнеса и практически не представлены сектора экономики, обеспечивающие рост цепочек добавленной стоимости», — полагает Никитинская.

По ее мнению, адекватными мерами поддержки МСБ была бы отмена либо корректировка авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу (КПН) в 2020 году, исходя из прогнозируемого изменения коммерческих оборотов без учета уровня прошлогоднего дохода; распространение нулевой ставки на индивидуальный подоходный налог, а также отчисления на социальное обеспечение в 2020 году на работодателей и самозанятых микро- и малого бизнеса в реальных секторах экономики; введение в 2020 году пониженных ставок налога на добавленную стоимость и таможенных сборов на социально значимые товары, а также импортируемые лекарства и оборудование для их производства.

Также мажилисвумен предложила рассмотреть такие меры, как продление сроков подачи декларации и уплаты налогов с одновременным приостановлением начисления штрафов или пени и приостановление в течение 2020 года взыскания налоговой задолженности, сформировавшейся в результате введения карантинных мер, включая арест банковских счетов и активов.