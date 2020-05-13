Срок домашнего ареста продлили экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову

Павлодар. 13 мая. КазТАГ – Срок домашнего ареста продлили бывшему акиму Павлодарской области Булату Бакауову, передает КазТАГ.

«Срок домашнего ареста у Булата Бакауова закончился 10 мая. Он продлен до 13 июня 2020 года. О продлении срока ареста орган досудебного расследования подал (ходатайство – КазТАГ) 6 мая», — сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда в среду.

Напомним, ранее МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщало, что Бакауов был задержан 16 января и помещен в ИВС. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК.