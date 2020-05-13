Подъем уровня воды ожидается на реках и прилегающих к Алматы территориях

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Алматы. 13 мая. КазТАГ — Подъем уровня воды ожидается на реках и прилегающих к​ Алматы территориях, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«В связи с прогнозом осадков, местами сильных, 13-15 мая в горных районах, прилегающих к​ территории Алматы ожидаются формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Спасатели уточнили, что прогноз составлен на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 12 мая.

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