Алматы. 13 мая. КазТАГ — Подъем уровня воды ожидается на реках и прилегающих к​ Алматы территориях, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«В связи с прогнозом осадков, местами сильных, 13-15 мая в горных районах, прилегающих к​ территории Алматы ожидаются формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Спасатели уточнили, что прогноз составлен на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 12 мая.