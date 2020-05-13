Придать ухаживающим за инвалидами родственникам статус соцработника предлагают в РК

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Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Придать ухаживающим за инвалидами родственникам статус социального работника предлагают депутаты мажилиса.

«Наш депутатский запрос касается тех, кто ежедневно, круглосуточно осуществляет уход за несовершеннолетним или взрослым членами семьи с инвалидностью. Они не могут иметь постоянную и стабильную работу, получать заработную плату и делать необходимые пенсионные отчисления. Все, на что они могут рассчитывать при достижении пенсионного возраста, это получение минимальной государственной базовой пенсии, поскольку у них не будет стажа участия в накопительной пенсионной системе. Мы предлагаем для решения этого вопроса придать статус социального работника родителю или опекуну, ухаживающему за несовершеннолетним, или взрослым членом семьи с инвалидностью, которые не могут самостоятельно осуществлять уход за собой», — говорится в депутатском запросе депутата Магеррама Магеррамова на имя премьер-министра Аскара Мамина, озвученном в среду.

По мнению депутата, в отличие от обычных социальных работников, родитель или опекун в статусе социального работника будет ухаживать только за членом своей семьи, имеющего инвалидность.

«Но это даст ему возможность получать как социальный работник заработную плату и осуществлять обязательные пенсионные отчисления, стать участником накопительной пенсионной системы и таким образом помимо гарантированной государственной базовой пенсии обеспечить себе выплаты из накопительного пенсионного фонда», — заключил Магеррамов

Вместе с этим мажилисмен напомнил, что на 2020 год минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет Т17 641.

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