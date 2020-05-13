Полномочия судей гражданских судов планируют расширить в Казахстане

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Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Полномочия судей гражданских судов планируют расширить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Для полного и своевременного рассмотрения дела судье предоставляется право принимать меры по проверке обоснованности доводов сторон и достоверности предоставленных ими доказательств, обсуждать со сторонами, стороной обстоятельства дела, уточнять правовые позиции и доводы сторон, содействовать своевременному и полному сбору доказательств, их исследованию, давать судебные поручения, освобождать от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, назначать официального представителя-адвоката по отдельным категориям дел», — говорится в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек».

В заключении депутатов отмечается, что законопроект направлен на продолжение модернизации судебной системы, сокращение излишних судебных процедур, которые приводят к необоснованным затратам времени и ресурсов, внедрение передовых электронных сервисов и предусматривает три основных блока поправок: по внедрению новых подходов к процессуальной роли судьи и других участников судопроизводства; оптимизации процессуальных действий; дальнейшей цифровизации судопроизводства.

«Новый формат работы судов также связан с оптимизацией судопроизводства через расширение сферы применения упрощенного производства: увеличение ценового порога – с 200 до 1000 МРП для физических лиц, с 700 до 2000 МРП – для юридических лиц; сокращение отдельных процессуальных актов и действий; усиление роли альтернативных способов решения споров: примирительных процедур, арбитражного решения путем оптимизации порядка рассмотрения заявления о принудительном исполнении; совершенствование института тайны совещания; предоставление судье права на единоличное рассмотрение отдельных вопросов и другие», — сказано в документе.

При обсуждении законопроекта рабочей группой и депутатами внесен ряд следующих изменений и дополнений: исключены противоречия в предложенных поправках, предусматривающих активность суда в процессе собирания доказательств в гражданском процессе; из проекта исключены предложения об установлении годичного срока действия определения суда об обеспечении иска, определения судом материалов, необходимых для проведения экспертизы, а также о вправе суда освободить от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, иных лиц, находящихся в затруднительном социальном и финансовом положении; в целях унификации сроков направления судебного акта, предложено сокращение сроков направления судебных актов до трех дней.

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