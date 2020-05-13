Раимкулова: Информация о клиентах букмекерских контор будет аккумулироваться в минкультуры

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Информация о клиентах букмекерских контор будет аккумулироваться в министерстве культуры и спорта (МКС) РК, сообщила министр Актоты Раимкулова.

«Нормами законопроекта предусмотрено создание центра учета ставок, в котором также будет аккумулироваться вся информация по операциям, по участникам, по всему алгоритму азартных игр. (…) Мы предлагаем создание центра учета ставок, который будет в ведении министерства, уполномоченного в сфере игорного бизнеса, и будет ответственный за учет и хранение всех данных, персональных данных в том числе.», — сказала Раимкулова на заседании мажилиса парламента РК в среду.

Она отметила, что на сегодняшний день в букмекерских конторах, в которых проводятся игры, существует аппаратно-программный комплекс, в котором аккумулируется вся информация об участниках, о выигрышах, выплатах и т.д.

«На сегодняшний день есть очень большой риск утечки этой информации, поскольку эти букмекерские конторы всегда могут попасть под хакерские атаки и под атаки информационных интервентов. (…) Поэтому мы говорим, что центр учета ставок, который будет единым центром по сбору этой информации, которая будет стекаться со всех букмекерских контор, и будет оснащен программным обеспечением, будет также снабжен в обязательном порядке всеми мерами и современными механизмами защиты информации», — пояснила Раимкулова.