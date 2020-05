Индийские студенты, застрявшие в Казахстане, обращаются за помощью к властям своей страны

В Казахстане обучаются несколько тысяч студентов из Индии. Получают они образование главным образом в наших медицинских вузах

Газета Times of India опубликовала переданную из Хайдарабада статью Сушила Рао под названием «Telangana: 200 students stuck in Kazakhstan seek help» — «Телангана: 200 студентов, застрявших в Казахстане, обращаются за помощью».

В ней говорится так: «Около 200 студентов-медиков из Теланганы и Андхра-Прадеша, которые входят в число 500 индийских студентов, застрявших в Казахстане, попросили союзное правительство (Bhārat Sarkār — центральное правительство Индии) запустить специальные рейсы, чтобы вернуть их домой.

«Мы задаемся вопросом о том, что же с нами будет, — сказала корреспонденту газеты Times of India Грейс Ану из Хайдарабада. Другой студент, Шакил Ахил, сказал, что если их вернут в Индию, они будут соблюдать требования карантинного режима. Здесь следует отметить, что они столкнулись с трудностями по прибытии в Алматы 20 марта с целью вылететь оттуда обратно на родину, ибо международные рейсы в Индию были отменены еще до официального введения режима изоляции.

В течение недели студенты оставались на месте в международном аэропорту Алматы, надеясь на то, что их вывезут. У них к тому же закончились деньги, и введение карантинного режима еще больше ухудшило их положение, так как сложно стало даже доставать себе продукты пропитания.

Информация о положении, в котором они оказались, была доведена до сведения представителей Верховного суда Дели одним из студентов, Сехлой Сайрой, через адвоката по имени Фаузия, который поведал тем о трудностях находящихся в Казахстане студентов-медиков.

В соответствии с постановлением суда, посольство Индии в Казахстане специально выделил одного сотрудника с возложением на него обязательств по урегулированию этой ситуации и обеспечило студентов жильем и другими удобствами.

Другой студент Амаан Хан, сказал, что единственная информация, которой они располагают, сводится к тому, что планируется совершение рейса из Алматы, но этот борт, как сообщается, должен вывезти тех, кто из Раджастхана, потому что они составляют многочисленную группу.

Ожидается, что это произойдет на втором этапе эвакуации, который должен начаться 15 мая. Другие студенты, желающие вернуться в Индию, являются выходцами из Дели, Ассама, Манипура и Раджастхана».

По данным статистики, в Казахстане в прошлом году обучались 3 290 студентов из Индии. Получают они образование главным образом в наших медицинских вузах. Дело в том, что дипломы врача в странах англосаксонских образовательных традиций котируются очень высоко. К ним относится и Индия. Там быть студентом-медиком — очень престижно. Но обучение на медицинских факультетах обходится дорого. Поэтому индийская молодежь, желающая выбрать врачебную стезю, отправляется за рубеж в целях получения желаемого образования. В частности — в страны Восточной Азии. Но есть также немало молодых индийцев и индианок, которые отдают предпочтение получению медицинского образования в Казахстане постольку, поскольку оно, по их собственным словам, ценится почти так же, как обучение в Китайской Народной Республике или на Филиппинах, но при этом является гораздо более приемлемым по стоимости.

Упоминаемое в вышеназванной статье союзное правительство (Bhārat Sarkār) — это высший федеральный орган исполнительной власти в Индии, которая формируется парламентским большинством и несет ответственность перед Народной палатой парламента (Lok Sabha).

Что же касается Раджастхана, на которого приходится наиболее многочисленная группа застрявших в Казахстане индийских студентов-медиков, — это самый большой по территории штат в Индии, который расположен на северо-западе страны.

