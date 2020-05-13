Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Процедуры финансового мониторинга на предмет причастности к терроризму изменились в РК, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу министерства финансов страны.

«Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым 13 мая 2020 года подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон разработан министерством финансов Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами в рамках реализации плана законопроектных работ правительства Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, целью принятия закона является приведение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в соответствие с международными стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); совершенствование антитеррористической защиты объектов уязвимых в террористическом отношении.

«Основные направления Закона:

Первое, внесены изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции;

Второе, комитет по финансовому мониторингу наделен полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор (5 субъектов фин.мониторинга: 1) независимые юридические консультанты; 2) лизингодатели без лицензии; 3) бухгалтерские организации; 4) риэлторы; 5) реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий);

Третье, регламентированы процедуры международного взаимодействия для Комитета по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ, в том числе по розыску и возврату преступных активов;

Четвертое, в реализацию международных стандартов в закон включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма (требования распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями);

Пятое, в национальное законодательство имплементированы механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН;

Шестое, законом предусмотрены поправки, направленные на повышение эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО), посредством отраслевого подхода», — отмечается в сообщении.

Нормы закона носят превентивный характер и направлены на повышение безопасности национальной финансовой системы, защиту субъектов предпринимательства и некоммерческих организаций от использования их в целях отмывания денег и финансирования терроризма.