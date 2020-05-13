Размеры пособий для многодетных семей изменились в Казахстане

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Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Размеры пособий для многодетных семей изменились в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Глава государства подписал закон об утверждении новых пособий многодетным семьям. С 1 января 2020 года вводится отдельное пособие для семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей. Новое пособие начинается с Т42 тыс. до Т74 тыс.», — говорится в официальном сообщении в среду.

Чтобы избежать ущемления в законопроекте предлагается установить размер пособия за восемь и более детей в размере 4 МРП (10 604 тенге) на каждого последующего ребенка.

«Размер пособия составляет Т106 тыс. на 10 детей», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам защиты материнства и детства.

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