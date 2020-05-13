Работу гостиниц, общепита и религиозных объектов разрешат с 18 мая в Казахстане

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Работу гостиниц, объектов общественного питания и религиозных объектов разрешат с 18 мая в Казахстане, сообщает оперативный штаб государственной комиссии по борьбе с COVID-19 в Казахстане по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

«Было принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения. С 13 мая 2020 года возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан. С 18 мая 2020 года будет разрешена деятельность: гостиничных комплексов; объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест; объектов общественного питания функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями; с 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади», — говорится в сообщении в среду.

С 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте, продажа билетов начнется с 15 мая.

«Также, были рассмотрены вопросы вывоза казахстанцев из-за рубежа», — сказано в сообщении.