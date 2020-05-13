5 млн безработных могут появиться в Казахстане — Терещенко

Алматы. 13 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане с закрытием многих предприятий, оказывавших услуги, и компаний МСБ, могут появиться 5 млн безработных, заявил предприниматель, экс-премьер-министр РК Сергей Терещенко.

«Нам надо, чтобы 5 млн безработных, которые сейчас могут появиться с закрытием всех ресторанов, салонов красоты, магазинов цветов, таксомоторных парков, что может привести к социальному недовольству (имели работу – КазТАГ)», — сказал на презентации результатов исследования института мировой экономики и политики (ИМЭП) и консалтинговой компании Whiteshield Partners по новым стимулам экономики, индустриальному и постиндустриальному развитию РК предприниматель Сергей Терещенко.

Поэтому, по его словам, пусть маленькая зарплата, но люди должны работать. Вместо одного человека надо брать двух и поощрять работодателя, который это делает.

Также, по его мнению, надо поощрять всех, кто приносит в страну валюту. И валюту надо тратить. Может быть, часть ввести на обязательную продажу. За валюту надо покупать только высокие технологии и ничего другого на этом этапе.

«Урбанизация, по словам Насима Талеба, себя не оправдала. Для Казахстана мое видение такое: я бы за четыре-пять лет 2 млн людей из городов переселил бы в тургайские и костанайские степи, шымкентские пустыни Кызылкуми Бетпак-Дала, но на более комфортных условиях: с хорошим домом, горячей водой, с солнечной батареей», — сказал предприниматель.

Овцы, лошади, крупный рогатый скот — все это, что они могут производить, тоже отправлять на экспорт, создать людям условия.

«Наш драйвер — сельское хозяйство. Вплоть до лимонов можем производить все сами. Поэтому, я думаю, что нам надо сконцентрироваться сейчас на производстве сельскохозяйственной продукции», — заключил Терещенко.