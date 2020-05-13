Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Жамбылской и Туркестанской областях на 14 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«14 мая в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Таразе 14 мая временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«14 мая в Туркестанской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 14 мая ночью ожидается сильный дождь. Временами ожидаются гроза, шквал. Ветер западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 14 мая ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер западный порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Эксперты оценили вероятность шторма в 90-95%.

Дождь и град прогнозируют синоптики в Акмолинской и Костанайской областях 14 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«14 мая в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 14 мая ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«14 мая в Костанайской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 14 мая ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 18 метров в секунду», — отмечают синоптики.