Токаев попал под правительство 13.05.2020 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 48 0 Пётр Своик: Какие задачи президент ставит перед правительством и как правительство с ними (с президентом и его задачами) справляется Похожие материалы: Токаев предложил максимально проводить совещания в дистанционном формате Пандемия коронавируса не растет в геометрической прогрессии – Токаев Правительство выплатит 42500 тенге и за второй месяц – Токаев Карантин превратился в фарс. Правительство оконфузилось. ВОЗ торжествует Токаев: Пандемия – это фактически война