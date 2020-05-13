Запретить продажу табачных изделий не достигшим 21 года намерены в Казахстане

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Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Запретить продажу табачных изделий не достигшим 21 года предложили депутаты мажилиса.

«Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в обществе и среди депутатов были нормы, регулирующие вопросы профилактики и ограничения табакокурения. В результате поправками депутатов увеличен возрастной ценз для продажи табачных изделий с 18 до 21 года по аналогии с запретом продажи алкогольной продукции», — сказала депутат мажилиса Зауреш Аманжолова в ходе презентации проекта Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» на пленарном заседании палаты в среду.

Также в проект документа по предложению депутатов внесены нормы, обязывающие производителя и импортера табачных изделий ежегодно проводить лабораторные исследования по содержанию никотина в продукции и предоставлять отчеты о результатах исследования в уполномоченный орган.

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената.

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