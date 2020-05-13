Накоплений у казахстанцев не хватит, чтобы продержаться даже пару месяцев – мажилисмен

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Угрозой экономической безопасности назвал депутат Айкын Конуров отсутствие сбережений у казахстанцев.

«Пандемия коронавируса и введение режима чрезвычайного положения поставили диагноз по очень острой и чувствительной для всех проблеме – сбережениям населения. Судя по количеству казахстанцев, вынужденных обратиться за помощью к государству, размеры накоплений оказались несоизмеримо малы, чтобы продержаться даже пару месяцев. И это касается не только наемных работников, но и предпринимателей. Отсутствие финансовой «подушки» – угроза для каждой семьи, а на уровне всей страны – это угроза экономической безопасности. Однако, к сожалению, достоверного учета сбережений у нас не ведется», — говорится в запросе Конурова на имя премьер-министра и председателя Национального банка, озвученном на заседании мажилиса в среду.

Коммунисты уверены, продолжил депутат, что базовой причиной небольшого объема сбережений являются низкие доходы, которых хватает только на текущее потребление и обслуживание кредитов.

«При этом есть и другая причина – отсутствие экономических стимулов к сбережению. В марте срочные банковские вклады физических лиц в тенге уменьшились на Т281 млрд, тогда как в иностранной валюте подскочили сразу на Т638 млрд. И это несмотря на то, что по валютным накоплениям ставки вознаграждения стремятся к нулю», — отметил Конуров.

Это, по его словам, яркий показатель истинного доверия населения к тенге и экономической политике государства.

«Наши граждане готовы перекладывать средства в валюту любой ценой после того, как произошла очередная обвальная девальвация. По всем валютным депозитам граждан рост за март составил 15,8%, а общая доля выросла до 47%», — констатирует депутат.

У юридических лиц, продолжил он, антикризисная стратегия ровно такая же – бежать из национальной валюты.

«Их депозиты в иностранной валюте за март выросли на 28%. Что примечательно, вновь начался бурный рост кредитования в иностранной валюте, оно увеличилось сразу на 14,6%», — подчеркнул Конуров.

По мнению депутата, оптимальным вариантом стимулирования сбережений является выпуск облигаций в тенге, но с привязкой к валютной корзине.

«Такая защита позволит последовательно повышать норму сбережений и трансформировать их в инвестиции. Она же одновременно заставит государство более ответственно относиться к валютной политике и не допускать спекулятивных обвалов тенге. Привязанные к валютному курсу облигации смогут стать привлекательным инструментом для населения и ЕНПФ. Ведь до сих пор остаются нерешенными вопросы доверия населения в вопросах инвестирования пенсионных сбережений», — предложил Конуров.

Напомним, 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в условиях чрезвычайного положения (ЧП) придется идти на кардинальные меры для благополучия граждан, отметив, что у многих семей нет «запаса прочности».