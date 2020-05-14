Более 12 тыс. таблеток от коронавируса передала Япония в виде гумпомощи Казахстану

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Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Более 12 тыс. таблеток от коронавируса передала Япония в виде гуманитарной помощи Казахстану, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«14 мая в Алматы была доставлена гуманитарная помощь правительства Японии Казахстану в виде 12,2 тыс. таблеток препарата. Данные лекарственные средства применяются для лечения коронавируса нового типа. Гуманитарный груз был доставлен специальным рейсом авиакомпанией Scat и передан ТОО «СК-Фармация» для его дальнейшего распределения среди медицинских учреждений», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Казахстанские власти выразили благодарность правительству Японии «за дружеский жест, соответствующий духу стратегического партнерства между двумя странами».

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