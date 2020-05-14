Более 20 чиновников осуждены за коррупционные преступления с начала мая в Казахстане

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане с начала мая 2020 года осуждены за коррупционные и должностные преступления более 20 сотрудников госорганов, заявил следователь по особо важным делам первого департамента агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«С начала мая осуждено более 20 сотрудников государственных органов, совершивших коррупционные и должностные преступления, восемь из которых осуждены к ограничению и лишению свободы, остальные — к различным штрафам», – сказал Бигайдаров на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, 13 мая приговором суда №2 района «Байконыр» Нур-Султана за нанесение государству и юрлицам ущерба на более Т48 млн, к шести годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе осужден бывший председатель комитета госинспекции в АПК МСХ РК Е.Т. Айнабеков, который подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, путем необоснованного заключения допсоглашений с ИП «Оразалиев» по проведению в 2017 году химической обработки против саранчовых вредителей в Жамбылской области, повлекшее тяжкие последствия и в превышении должностных полномочий, выразившихся в требовании 4 тыс. литров ядохимиката у ТОО «КазТрастКем» бесплатно, и незаконном привлечении спецтехники, подведомственной комитету организации на места обработки.

Также, 5 мая Алатауским райсудом Алматы к штрафу более Т41,6 млн осужден бывший аким Алатауского района Ш.С. Рыспаев и этим же приговором осужден на 2 года лишения свободы заместитель акима Алатауского района Алматы С.Б.Агибаев.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Тем же приговором приговорен к ограничению свободы на 3,5 года представитель ИП «ВЕК» Е.Н. Умиралиев.

Эти граждане подозревались, по информации следователя, в хищении бюджетных более Т4 млн, выделенных в рамках госпрограммы «Развитие регионов до 2020 года» для организации праздничных мероприятий ко дню независимости РК и Новому году.

Кроме того, Агибаев получил у Умиралиева взятку Т500 тыс. за общее покровительство.

В других регионах также, по данным Бигайдарова, состоялись подобные приговоры госслужащим.

«5 мая 2020 года Мойынкумским райсудом осужден и приговорен к лишению свободы на пять лет, с лишением права занимать определенные должности в финансовой сфере на три года, бухгалтер отдела образования Мойынкумского района Жамбылской области Д. Ерсұлтан, который похитил более Т32 млн бюджетных средств путем необоснованного перечисления в период с октября 2016 г. по февраль 2019 г. в виде заработной платы на картсчет 10 работникам средних школ с последующим их присвоением», — сказал следователь.

Также 12 мая приговором суда района Биржан сал Акмолинской области осуждены: к 3,5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребенку четырнадцатилетнего возраста, то есть до 2022 г. руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ по району Биржан сал» Н.Х. Кулагнанова к трем годам ограничения свободы — президент корпоративного фонда «Буланды» ОО «Казахстанское общество слепых» и ОО «АОДОИ» С.К. Акимбаев за хищение бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ по дневному уходу за детьми-инвалидами, отметил Бигайдаров.