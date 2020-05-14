Засудят ли США Китай? 14.05.2020 15:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 90 0 Востоковед Адиль Каукенов о том, сможет ли Дональд Трамп обнулить долг перед Поднебесной Похожие материалы: Китай может сократить принадлежащие ему объемы казначейских ценных бумаг США в ответ на угрозы Белого дома касательно расплаты за Covid-19 Китай намеренно скрыл серьезность угрозы коронавируса от мира – отчет спецслужб США Власти не должны использовать чрезвычайные полномочия для подавления инакомыслия – ООН Увы, COVID-19 это не мировой заговор Война Миров. Коронавирусология