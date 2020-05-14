Больных COVID-19 в легкой форме не будут лечить препаратом Алувиа

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Больных COVID-19 в легкой форме не будут лечить противовирусным препаратом Алувиа, сообщила ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева.

«На сегодня лица с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но бессимптомной, лечиться этим противовирусным препаратом не будут. Здоровое вирусоносительство и легкая форма – это основной контингент, 80% среди поступивших, они этот препарат получать не будут», — сказала Баешева в ходе онлайн-конференции в четверг, отвечая на вопрос, насколько оправдано применение препарата Алувиа при лечении СOVID-19.

При этом она подчеркнула, что коронавирус — многолик, и есть форма, которая проходит без клинических проявлений, но при этом у пациента выявляется пневмония.

«Пациент себя хорошо чувствует, но у него при КТ выявляют пневмонию. Такие пациенты у нас были, мы настояли, чтобы им сделали КТ, установили пневмонию и назначили противовирусные препараты, и только через 10 дней увидели положительную динамику. При этом это те люди, которые не имеют клинических проявлений, но в анализах мы видим изменения. Это увеличение печеночных ферментов, что говорит о размножении вируса, и пациент нуждается в лечении», — уточнила Баешева.

Доктор акцентировала внимание на том, что, если пропустить момент обнаружения у пациента пневмонии в самом начале заболевания, его состояние ухудшится.

«Поэтому нужно очень четко знать, и врачам говорить пациентам, что у них пневмония, что следует пролечиться, особенно тем, кто имеет сопутствующие заболевания», — полагает она.

Алувиа — противовирусное средство из группы ингибиторов протеазы, которые применяются системно для лечения ВИЧ.