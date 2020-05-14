При длительном контакте с инфицированным COVID-19 медицинские маски не помогут

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Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. При длительном контакте с инфицированным COVID-19 медицинские маски не помогут избежать заражения, считает ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева.

«На сегодняшний день мы находимся с коронавирусной инфекцией уже два месяца, она циркулирует среди людей и теперь как раз нужно носить маску в тех местах, где много людей, потому что повышается вероятность встретиться с лицом инфицированным или лицом в периоде инкубации. Но не забывать, что эти маски от этих вирусов не спасут. Мы знаем, что есть длительный контакт, когда на расстоянии одного метра находятся в течение 15 минут и очень высок риск инфицирования. Например, в стационарах маски уже не пойдут, потому что эти поры не удерживают эти вирусы, и мы можем инфицироваться», — сказала Баешева на брифинге в четверг.

При этом она отметила, что необходимости целый день носить маску в офисе нет.

«Но если он в офисе и нет рядом инфицированных, то нет необходимости в офисе целый день сидеть в маске. Здесь тоже нужен разумный подход», — добавила она.

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