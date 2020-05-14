На территорию железнодорожных вокзалов РК будут допускаться только пассажиры

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. На территорию железнодорожных вокзалов Казахстана будут допускаться только пассажиры, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«В ходе возобновления железнодорожных перевозок нами выдвигается ряд мер. Так, внутрь вокзалов будут допускаться пассажиры, имеющие на руках билет, провожающие допускаться не будут», — сказал Байгабулов на брифинге в четверг.

Также он сообщил, что на входе службой безопасности вокзалов будет проводиться бесконтактная термометрия, в пути следования проводники будут проводить анкетирование пассажиров, будет ограничено перемещение пассажиров из вагона в вагон.

«Перед выходом на маршрут проводится полная ревизия систем кондиционирования и замена фильтров в вагонах, в ходе следования обслуживающий персонал будет в обязательном порядке в перчатках и масках, также у проводников должен быть достаточный объем дезинфицирующих, лекарственных и антисептических мер», — добавил Байгабулов.