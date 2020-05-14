Четыре частных дома и 15 дворов подтопило в Туркестанской области из-за обильных осадков

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Туркестан. 14 мая. КазТАГ — Четыре частных дома и 15 дворов подтопило в Туркестанской области из-за обильных осадков, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«13 мая около 17.00 из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и в связи с повышением уровня воды в реке Каскасу произошло подтопление четырех частных жилых домов и 15 дворовых территорий в селе Екпинди Толебийского района, а в селе Жогаргы размыло четыре автомобильных моста», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он отметил, что силами спасателей и сотрудников местных исполнительных органов (МИО) проводятся работы по откачке воды.

«Всего задействовано 82 человека личного состава, восемь единиц техники и 11 мотопомп ДЧС Туркестанской области и 25 работников, четыре единицы техники МИО. Для координации действий в ДЧС организован оперативный штаб», — проинформировал Нурахметов.

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