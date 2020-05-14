Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 14 мая. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1708,4.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 8,55.

Стоимость унции золота в евро составила 1573,09 (+4,98), а в британских фунтах – 1394,74 (+10,89).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.