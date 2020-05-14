Нур-Султан.. 14 мая. КазТАГ – Дождь с грозой ожидается в четверг в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе 12 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, ночью сильный. Временами гроза, шквал. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +13+15.