Неприкасаемые

В чем мы похожи с Америкой, так это в том, что отрицаем необходимость прогрессивного налога для людей из верхушки

Противоречивое и с двойным смыслом заявление главы государства о том, что «во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы ИПН в отношении заработных плат и других видов дохода», в срочном порядке пришлось комментировать и его внештатному советнику по экономическим вопросам, и ему самому. Поскольку без труда считался смысл предстоящей налоговой реформы – слегка снизить ставку ИПН для беднейшей части населения и существенно поднять для среднего класса. Но не для богачей с их миллиардными состояниями. Что и возмутило до глубины души казахстанцев.

Советник президента Олжас Худайбергенов пояснил, что плюс плоской шкалы, которой пользуется сейчас Казахстан в том, что при любом уровне доходов одна ставка, и расчет налога очень удобен. А плюс прогрессивной шкалы, которая предлагается, в справедливости, когда богатые берут на себя бóльшую нагрузку, помогая снизить ее для бедных. Развивающиеся страны, по его наблюдениям, больше тяготеют к плоской шкале, а развитые, более богатые – к прогрессивной.

По мнению эксперта, необходимо определить уровни прогрессивной шкалы. Например, в качестве нижнего предела взять имеющую ставку в 10%, но тогда последующие ставки будут означать только повышение. Или поступить по-другому: в качестве нижнего предела взять 0% и дальше постепенно наращивать до 10% и выше, что, по сути, означает снижение нагрузки для абсолютного большинства, и повышение нагрузки исключительно для тех, кто ее может или должен нести.

Олжас Худайбергенов объяснил, что точных расчетов пока нет, а, учитывая практику разработки законопроектов, то изменения в налоговый кодекс могут попасть в парламент лишь следующим летом. По его ожиданиям, введение прогрессивной шкалы может состояться не раньше 2022 года.

Тем не менее, в своей публикации он привел кое-какие детальные расчеты, основанные на опыте Сингапура. Если экстраполировать его опыт на Казахстан, то ИПН не будут платить все, у кого зарплата меньше 80 тыс. тенге. Это будет означать выход из тени почти всего сельского хозяйства, базаров и т.д., поскольку медианная зарплата в стране около 80 тыс. тенге. Налог в размере 10% будет установлен на зарплату 750 тыс. тенге, не ниже.

У главы государства свои соображения на этот счет (понятно, что и они неокончательные). Если схематично представить то, что сказал президент, получается следующая картина. Зарплата до 250-300 тыс. тенге облагается ставкой в размере 7%. В отношении зарплаты 300 тыс. — 2 млн. тенге будет установлен 10-процентный налог. Люди, зарабатывающие более 25 млн. тенге в год, будут платить 13-15%. Но не больше.

В общем, готового сценария нет. Но, как видим, все пляски с бубнами – вокруг бедных слоев и отчасти вокруг среднего класса. О самой тонкой прослойке страны, которая присвоила все богатства, речи вообще не идет хотя само понятие «прогрессивная налоговая система» подразумевает именно то, что бóльшую часть налоговых поступлений должны обеспечивать самые богатые люди страны.

Но что нам стоит ввести собственную прогрессивную шкалу, не замахиваясь на истинные богатства и роскошь? Кто запрещает нам создать собственную версию этого понятия и пустить пыль в глаза всем, кто посмеет посмотреть в нашу сторону. В конце концов, даже в тех же США разброд и шатания в вопросе налогообложения компаний, корпораций и миллиардеров.

Богатые в США тоже не платят

Оказывается, с Америкой в этом вопросе мы имеем немало общего.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц в своей книге «Цена неравенства» не скрывает своего разочарования от того, что «многие штаты отказываются даже от претензий на прогрессивную налоговую систему, в соответствии с которой 1 процент верхушки должен платить бóльшую долю своих доходов, чем представители беднейших слоев населения». Поскольку бóльшую часть налоговых поступлений составляют налоги с продаж, фактически выходит так, что именно бедняки отдают в казну бóльшую часть своих налогов, а система налогообложения, по определению Стиглица, может смело носить название регрессивной. Похожи мы в этом? Похожи!

Чтобы сгладить дальнейшее расслоение общества, многие страны создают социальные программы, которые, конечно, играют определенную роль в том, чтобы бедные не становились еще беднее. «Однако эти траты находятся в красноречивом контрасте с некоторыми корпоративными субсидиями или налоговыми лазейками, которые стоят гораздо больше, а преимущества получает гораздо меньше людей», — пишет Стиглиц. Он указывает на то, что США, например, потратили гораздо больше на спасение банков (что позволило банкам сохранить свои щедрые бонусы), чем на помощь тем, кто потерял работу в результате рецессии. Не правда ли, до боли знакомая картина?

Он обвиняет правительство в двух вещах: оно частично ответственно за неравенство в доходах до их налогообложения, а также в том, что предпринимается ничтожно мало усилий по исправлению уровня неравенства посредством прогрессивного налогообложения и социальной политики. И здесь Казахстан и США, увы, действуют, как близнецы-братья.

Неравенство – это большой порочный круг. Поскольку богатые становятся богаче, им есть что терять, и они задействуют все больше ресурсов, чтобы прекратить любые попытки регулирования жизненноважных вопросов. У нас тоже лоббисты на этой почве расплодились.

Стиглиц убежден в том, что справедливую систему налогообложения нужно создавать – она не рождается сама по себе. Она не вызывает восторга, но что делать?

«Взимание дополнительных налогов базируется на простом принципе; иди туда, где есть деньги. С тех пор, как деньги все чаще уходят наверх, именно там должны быть дополнительные налоги. Это действительно так просто», — дает назидание известный экономист. Он посчитал, что в то время как 1% населения получает более 20% национального дохода, добавочные 10% на их доход, если исключить все лазейки, благодаря которым можно улизнуть, позволит получить доходы, равные 2% ВВП.

Автор бестселлера 2017 года убежден в том, что если страна обеспокоена сокращением бюджетного дефицита, то она может довольно просто прибавить в следующие 10 лет триллионы долларов. Что нужно сделать?

Первое: поднять налоги на людей из верхушки – потому что они получают столь большой кусок национального экономического пирога, что даже небольшое поднятие налоговых ставок даст значительный доход. Второе: исключить лазейки и «специальное отношение» к доходам, непропорционально зарабатываемым верхушкой. Третье: исключить лазейки и специальные условия для отдельных лиц и корпоративной налоговой системы, по сути, субсидирующей корпорации. И т.д.

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