Начала работу первая ПЦР-лаборатория Вооруженных сил Казахстана

Алматы. 14 мая. КазТАГ – Первая ПЦР-лаборатория Вооруженных сил Казахстана начала работу, сообщает пресс-служа министерства обороны.

«Первая ПЦР-лаборатория Вооруженных сил Казахстана, позволяющая проводить тестирование не только на COVID-19, но и другие виды инфекций, готова к эксплуатации. Лаборатория создана на базе Санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных сил в Алматы. Помещения здания в краткий срок были отремонтированы и подготовлены, после установки необходимого оборудования произведены пусконаладочные работы по запуску ПЦР-лаборатории», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что ввод лаборатории в эксплуатацию позволит обеспечить широкий охват личного состава Вооруженных сил тестированием на коронавирус. Соответствующее указание об этом было дано министром обороны в ходе очередного аппаратного совещания в министерстве обороны.

«Личный состав Вооруженных сил с первых дней активно участвовал в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса: военные проводили дезинфекцию, несли службу на блокпостах, участвовали в патрулировании населенных пунктов, оказании медицинской помощи и многих других направлениях. Учитывая постоянное нахождение в непосредственной близости к источникам опасной инфекции, раннее выявление возможного заражения особенно важно», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, наличие в Вооруженных силах собственной лаборатории позволит обеспечить личный состав необходимым объемом ПЦР-диагностики, которая отличается высокой точностью и оперативностью.