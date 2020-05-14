Павлодар. 14 мая. КазТАГ – Командовавший открывать огонь по сельчанам полицейский отстранен в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«По действиям сотрудника полиции управлением собственной безопасности начато досудебное расследование по части 1 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК, в ходе которой будет дана правовая оценка. На период расследования данный сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области в четверг.

Напомним, 14 мая в социальных сетях было распространено видео, на котором зафиксированы действия полицейских, находящих в группе сельчан. На кадрах мужчина в гражданском командует полицейским открывать огонь по сельчанам, после чего полиция стреляет в воздух. Также мужчина заковывает одного из сельчан в наручники, однако позже наручники снимают. Вместе с тем, человек в гражданском, командовавший полицейским, говорит с сельчанами эмоционально и на повышенных тонах. В ДП Павлодарской области утверждают, что сельчане якобы применили насилие в отношении полицейских, на видео, опубликованном без склеек кадров, этого не видно, силовики заявляют, что данный эпизод автор ролика «убрал из контекста».